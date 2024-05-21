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Экономика

Бюджетный пакет с поправками в Налоговый кодекс внесён в Госдуму

03 июня 2024 17:12  [86] Экономика

Фото: Госдума РФ

На рассмотрение в Госдуму внесён бюджетный пакет, который включает в себя поправки в Налоговый кодекс. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров, сообщает телеканал "360".

"Этот пакет вносит поправки в законодательство о бюджете на 2024 год, а также в Налоговый кодекс, закон о ежегодной выплате работающим родителям, Бюджетный кодекс и закон о пенсионном обеспечении военнослужащих", — пояснил Макаров, уточнив, что пакет состоит из пяти законопроектов.

Сообщается, что Госдума рассмотрит его в течение 30 дней. В это время депутаты проведут встречи с экспертами и обсудят с ними возможные дополнения и корректировку документов.

Напомним, правительство России одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы. Он предполагает введение прогрессивного НДФЛ, который коснётся только 3,2% работающих граждан с доходами свыше 2,4 млн рублей в год.

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Теги:
Госдума Налоги
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