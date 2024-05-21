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Экономика

Правительство РФ одобрило подготовленный Минфином налоговый пакет

31 мая 2024 09:06  [97] Экономика

Фото: Яндекс.Карты

Правительство России одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Внесённый Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства", — прокомментировали в пресс-службе.

Документ предполагает модернизацию действующей налоговой системы. Теперь работа над законопроектом продолжится на площадке Госдумы совместно с парламентом, представителями бизнеса, экспертными и общественными объединениями.

Как ранее рассказывал министр финансов РФ Антон Силуанов, налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих граждан или 2 млн человек из 64 млн работающего населения с доходами свыше 2,4 млн рублей в год. При этом, отмечали в Минфине, в выигрыше окажется большое количество семей с детьми.

"При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны", - сказал Силуанов.

Ключевые предложения Минфина:

- ставка 13% остается для доходов до 2,4 млн руб. в год (то есть 200 тыс. руб. в месяц). Для таких доходов процент налога не изменится;

- для доходов от 2,4 млн до 5 млн руб. в год ставка будет 15%, от 5 млн до 20 млн в год — 18%, от 20 до 50 млн в год — 20%, от 50 млн руб. в год — 22%;

- для участников СВО остается прежний порядок налогообложения;

- за счет вычета НДФЛ для малоимущих семей с двумя и более детьми ставка станет 6%;

- вычет будет предусмотрен также для сдающих нормативы ГТО и при прохождении ежегодной диспансеризации;

- налог на продажу недвижимости до суммы в 2,4 млн руб. останется 13%, выше —15%;

- повышенная ставка налогообложения будет применяться только на величину дохода свыше 2,4 млн рублей.

"Изменения в налоговой системе страны призваны привлечь дополнительные ресурсы для сокращения неравенства, решения проблем социально-экономического развития регионов и реализации долгосрочных инвестпроектов", - говорится в материалах Минфина.

Напомним, что в послании Федеральному собранию 29 февраля президент России заявил о необходимости модернизации налоговой системы.

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Теги:
Налоги Правительство РФ Финансы
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