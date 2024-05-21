Порядок реализации проектов КРТ изменился в Нижегородской области Бизнес

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области подготовило ряд нормативных актов для оптимизации порядка подготовки и реализации проектов комплексного развития территорий.

Как сообщили в региональном Минграде, изменения коснулись широкого круга вопросов, включающих в себя процедуру подготовки мастер-плана территории, подлежащей комплексному развитию, определение начальной цены конкурса на право заключения договора о КРТ, особенности реализации решений о КРТ оператором комплексного развития территорий.

С 1 января 2024 года вступили в силу положения федерального закона от 25 декабря 2023 г. №627-ФЗ, направленные на упрощение процессов комплексного развития территории. Одной из знаковых новелл стало определение правового статуса оператора КРТ – специализированной государственной организации, выполняющей роль агента госорганов при комплексном развитии на основании решения о КРТ.

Постановлениями правительства Нижегородской области от 22 мая 2024 г. №267 и от 24 мая 2024 г. №278 внесены изменения в положение о КРТ и в порядок определения начальной цены торгов на право заключения договора КРТ, учитывающие положения данного федерального закона.

В частности, детализирован предмет градостроительной проработки территории – ключевого этапа подготовки мастер-плана КРТ. Теперь он включает в себя разработку будущих требований к архитектурно-градостроительному облику объектов, определение максимального процента и плотности застройки, процента озеленения, красных линий, минимальных размеров участков под объектами, соотнесение перечня МКД с программой капитального ремонта и определение имущественно-правового статуса территории и объектов недвижимости.

Теперь за Минградом Нижегородской области закреплены функции "единого окна" при рассмотрении инициатив о КРТ. Предложения по реализации КРТ по инициативе правообладателей объектов недвижимости подлежат направлению в Минград, который будет обеспечивать согласование мастер-плана проекта со всеми заинтересованными ведомствами.

Ранее сообщалось, что нижегородские застройщики смогут получить землю под инвестпроекты без торгов.