Уже более 30 компаний подали заявки на конкурс "Нижегородская марка качества" Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Уже более 30 организаций региона подали заявки на конкурс "Нижегородская марка качества". Об этом сообщили в облправительстве.

Напомним, конкурс проводит Центр стандартизации, метрологии и испытаний (ЦСМ) Росстандарта в Нижегородской области, заявки принимаются до 31 июля текущего года. Конкурс направлен на выявление лучших товаров на рынке региона. Благодаря ему компании могут представить свои продукцию и услуги широкой массе людей, а также получить признание и поддержку от экспертов.

К настоящему моменту производители книжной и пищевой продукции, технического и медицинского оборудования, автокомпонентов, различных материалов представили в региональную комиссию по качеству 43 товара и услуги.

Производители будут соревноваться в следующих номинациях: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, изделия народных и художественных промыслов, услуги для населения, услуги производственно-технического назначения. Выбирать лучших будет региональная комиссия конкурса.

Победителей ждёт почетное звание и диплом, подтверждающий высокое качество их товаров и услуг. Кроме того, они будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России".

Чтобы стать участником "Нижегородской марки качества", необходимо заполнить специальную форму заявки и документацию о производстве на сайте https://nncsm.ru.