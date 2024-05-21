Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
04 июня 2024 09:57  [68] Конференция "Ключевые вызовы и новые реалии бизнеса в 2024 году" прошла в Нижнем Новгороде
04 июня 2024 09:20  [89] Выработка у нижегородского производителя игрушек увеличится на 20% благодаря нацпроекту "Производительность труда"
04 июня 2024 09:09  [87] Уже более 30 компаний подали заявки на конкурс "Нижегородская марка качества"
03 июня 2024 18:58  [241] Порядок реализации проектов КРТ изменился в Нижегородской области
03 июня 2024 17:54  [234] ВТБ: в 2024 году продажи электромобилей в России поставят новый рекорд
03 июня 2024 15:56  [236] Сотрудники "ТНС энерго НН" отмечены благодарностями за участие в соревнованиях профмастерства
03 июня 2024 15:34  [247] ВТБ: в мае продажи ипотеки в России выросли более чем на 10%
03 июня 2024 15:15  [234] Гендиректор ОМК возглавил жюри крупнейшего HR-конкурса в России
03 июня 2024 13:53  [367] Цифровой суверенитет обретает очертания
03 июня 2024 09:07  [293] Почти 30 предпринимателей отметили за вклад в развитие Нижнего Новгорода
Бизнес

Конференция "Ключевые вызовы и новые реалии бизнеса в 2024 году" прошла в Нижнем Новгороде

04 июня 2024 09:57  [68] Бизнес

Фото: ТПП Нижегородской области

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области 3 июня состоялась конференция, посвящённая взаимодействию власти и бизнеса по вопросам развития предпринимательства в регионе. Она собрала более 60 представителей субъектов МСП.

Как рассказали в ТПП, конференция вошло в программу мероприятий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, направленных на снижение силового и административного давления, а также повышения правой грамотности бизнес-сообщества.

Федеральным спикером конференции стал депутат Госдумы, председатель комитета по МСП Александр Дёмин. В мероприятии также приняли участие первый зампрокурора Нижегородской области Валерий Кузьмин, генеральный директор ТПП НО Иван Разуваев, депутат Заксобрания Нижегородской области Рустам Досаев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО "Деловой России" Павел Солодкий прокомментировал, что одной из главных целей мероприятия было озвучить Александру Дёмину системные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в Нижнем Новгороде. Один из таких вопросов - взаимодействие кредитных организаций и предприятий малого и среднего бизнеса в процессе кредитования.

В ходе встречи также обсуждались насущные вопросы налоговой реформы: предприниматели предложили целый ряд инициатив по налоговому законодательству.

В ТПП сообщили, что по части вопросов разъяснения были даны на месте, часть взята на проработку. Все предприниматели, не успевшие лично задать вопрос, обратились с письменными заявлениями через аппарат уполномоченного.

"Диалог с бизнесом получился открытый", - отметил по итогам встречи Павел Солодкий.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МСП Павел Солодкий ТПП
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph