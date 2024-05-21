Конференция "Ключевые вызовы и новые реалии бизнеса в 2024 году" прошла в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: ТПП Нижегородской области

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области 3 июня состоялась конференция, посвящённая взаимодействию власти и бизнеса по вопросам развития предпринимательства в регионе. Она собрала более 60 представителей субъектов МСП.

Как рассказали в ТПП, конференция вошло в программу мероприятий Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, направленных на снижение силового и административного давления, а также повышения правой грамотности бизнес-сообщества.

Федеральным спикером конференции стал депутат Госдумы, председатель комитета по МСП Александр Дёмин. В мероприятии также приняли участие первый зампрокурора Нижегородской области Валерий Кузьмин, генеральный директор ТПП НО Иван Разуваев, депутат Заксобрания Нижегородской области Рустам Досаев.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель НРО "Деловой России" Павел Солодкий прокомментировал, что одной из главных целей мероприятия было озвучить Александру Дёмину системные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели в Нижнем Новгороде. Один из таких вопросов - взаимодействие кредитных организаций и предприятий малого и среднего бизнеса в процессе кредитования.

В ходе встречи также обсуждались насущные вопросы налоговой реформы: предприниматели предложили целый ряд инициатив по налоговому законодательству.

В ТПП сообщили, что по части вопросов разъяснения были даны на месте, часть взята на проработку. Все предприниматели, не успевшие лично задать вопрос, обратились с письменными заявлениями через аппарат уполномоченного.

"Диалог с бизнесом получился открытый", - отметил по итогам встречи Павел Солодкий.