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Общество

Мэрия Нижнего Новгорода готовит концепцию благоустройства реки Старки

04 июня 2024 10:42  [35] Общество

Фото: группа "Типичный Нижний Новгород" в соцсети Вконтакте

Администрация Нижнего Новгорода разрабатывает концепцию благоустройства реки Старки. Об этом сообщили представители министерства экологии региона, отвечая на вопросы подписчиков.

Нижегородец пожаловался главе региона Глебу Никитину на заваленное мусором русло Старки.

Представители министерства экологии Нижегородской области ответили, что расчистка Старки была включена в заявку от региона в перечень мероприятий по расчистке русел рек, озер и водохранилищ формируемого ФП "Вода России".

"В апреле русло реки Старки (Ковы) осмотрели министр экологии Нижегородской области Денис Егоров вместе с депутатом Заксобрания Татьяной Гриневич и представителями мэрии Нижнего Новгорода. По итогам осмотра водоема администрации рекомендовали разработать концепцию благоустройства береговой зоны реки и подготовить сметную документацию, работа уже ведется", - пояснили минэкологии региона.

Кроме того, ГБУ НО "Экология региона" прорабатывает вопрос о составлении проекта на расчистку русла Старки и ее притоков.

Напомним, первый замминистра природных ресурсов и экологии РФ Константин Цыганов оценил расчистку русла Борзовки в Нижнем Новгороде.

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Теги:
реки Экология
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