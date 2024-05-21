Первый замглавы Минприроды РФ Константин Цыганов оценил расчистку реки Борзовки Общество

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов ознакомился с результатами расчистки русла реки Борзовки в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Объект, напомним, был включён в федеральный проект "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология". В 2023 году на Борзовке были проведены масштабные работы по расчистке и благоустройству, на которые в общей сложности было направлено 159 млн рублей, 42,6 млн из которых было выделено региону в рамках федпроекта.

Со дна реки было извлечено и вывезено на полигон более 12 тысяч тонн отложений. С берегов убрано более 25 тысяч тонн отходов, а затем ##высадили деревья и кустарники, обустроили пешеходные и беговые дорожки, установили детскую площадку, площадку для выгула собак, а у парка Станкозавода установили смотровую площадку.

Константин Цыганов отметил, что за время действия федерального проекта по всей стране расчищено более 417 км русел рек. За счёт реализации комплекса мероприятий по расчистке и восстановлению рек, озер и водохранилищ улучшены экологические условия проживания вблизи водных объектов для 16,8 млн человек.

Протяжённость участка расчистки Борзовки составила 4 км, численность жителей, которым удалось улучшить экологические условия проживания, - 139,1 тысячи человек.

Денис Егоров подчеркнул, что расчистка Борзовки стала первым опытом работы с руслом реки в городской черте, в условиях плотной застройки.

"Сегодня это место стало самым популярным у местных жителей. Константин Анатольевич высоко оценил работу региона по реализации нацпроекта "Экология" и, в частности, по проекту расчистки Борзовки. Для нас это крайне важно, потому что благодаря его поддержке удалось добиться финансирования проекта. Сегодня договорились о том, что будем решать вопрос с водотоками, чтобы река стала полноводнее", - сказал нижегородский министр.

Как сообщалось ранее, депутаты Гордумы Нижнего Новгорода поддержали предложение выделить из городского бюджета дополнительные средства на содержание реки Борзовки после проведённого благоустройства.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов, в том числе "Оздоровление Волги".