Почти 120 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области к началу июня Спорт

К началу июня нижегородцы и гости города оформили более 119 тысячи "Карт болельщика".

"Карта" оформляется один раз и остается в личном кабинете портала gosuslugi.ru. При входе на стадион пользователю достаточно отсканировать QR-код выбранного билета.

Отметим, что развитие портала "Госуслуги" - одна из ключевых задач национального проекта "Цифровая экономика". Портал - это единое окно для взаимодействия граждан и государства, которым пользуется практически все население нашей страны.

"За этот сезон мы помогли оформить "Карту болельщика" почти 32 тысячам граждан. Каждую домашнюю игру наши специалисты помогали с оформлением карт прямо на стадионе "Нижний Новгород" во временных окнах. Мы рады, что наша команда сохранила свое место в РПЛ! Будем ждать любителей футбола, у кого еще не появилась карта, в наших отделениях многофункциональных центров", - отметила директор уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

"Игровой сезон выдался очень напряженным и для команды, и для болельщиков. В свой день рождения клуб "Пари НН" одержал победу над "Арсеналом" и сохранил место в РПЛ. Четвертый сезон подряд "Пари НН" – в классе сильнейших. Такого результата в XXI веке не добивалась ни одна нижегородская команда. Все это – в том числе благодаря мощной поддержке наших болельщиков. Благодарим и ждем на трибунах стадиона "Нижний Новгород" в новом сезоне!", – подчеркнул генеральный директор ФК "Пари Нижний Новгород" Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что с 4 июля 2022 года наличие "Карты болельщика" обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что ФК "Пари НН" сохранил место в РПЛ.