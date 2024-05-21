Десять нижегородских проектов претендуют на премию Russian Traveler Awards-2024 Общество

Фото: с сайта awards.rtraveler.ru

Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards-2024. Об этом сообщили в министерстве туризма Нижегородской области.

Премия Russian Traveler Awards проводится с целью определить всё самое лучшее в мире путешествий: от отелей и круизов до национальных блюд и экомаршрутов. Мероприятие проводится при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Так, наш регион представляют 10 объектов и проектов - в 9 номинациях из 17.

Музей-заповедник А.С. Пушкина "Болдино" участвует в номинации "Культурно-исторический объект / музей", "Керженский заповедник" - в номинации "Природный объект", а парк "Швейцария" - в номинации "Культурно-досуговое/ общественное пространство".

Отели "Mercure Нижний Новгород Центр" и "Azimut Отель Нижний Новгород" поборются за победу в номинации "Городской отель".

Кроме того, "Чкаловский гипюр" заявлен в номинации "Народный промысел", "Макарьевские пышки" - в номинации "Национальное блюдо/продукт".

Экомаршрут "Сказки и были Светлояра" будет бороться за премию в номинация "Экомаршрут", а национальный маршрут "С умыслом #PROпромыслы" - в номинации "Экскурсионный туристический маршрут".

Также на премию Russian Traveler Awards-2024 заявлен музыкальный фестиваль "Великая Русь" (номинация "Фестиваль / праздник").

В Минтуризма указали, что выбор лауреатов будет проводится до 31 октября 2024 года на сайте премии https://awards.rtraveler.ru. Принять участие в голосовании сможет любой желающий.

Напомним, в 2023 году нижегородские проекты завоевали шесть наград, в 2022 - четыре. Так, победителями стали пакгаузы на Стрелке (культурно-исторический объект/музей), "Городецкий пряник" и ярмарочные пирожки "На один укус" (национальное блюдо), "Золотая Хохлома" (народный промысел), озеро Светлояр (природные объекты), День молодёжи-2023 (фестиваль/праздник).