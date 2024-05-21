Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Перекрытие Рождественской по выходным для гастрофестиваля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
05 июня 2024 10:33  [80] Нижегородские компании приглашают на День поставщика для индустрии гостеприимства
04 июня 2024 19:33  [155] ВТБ: в 2024 году на каждую вторую ипотеку придется один автокредит
04 июня 2024 15:49  [220] ВТБ выяснил, как россияне относятся к ипотеке с господдержкой
04 июня 2024 15:12  [244] Делегация Эн+ примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
04 июня 2024 14:27  [234] Предприниматели юга области приглашаются на конференцию "Мой бизнес 360" в Саров
04 июня 2024 13:54  [228] МТС Юрент вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД
04 июня 2024 09:57  [293] Конференция "Ключевые вызовы и новые реалии бизнеса в 2024 году" прошла в Нижнем Новгороде
04 июня 2024 09:20  [296] Выработка у нижегородского производителя игрушек увеличится на 20% благодаря нацпроекту "Производительность труда"
04 июня 2024 09:09  [236] Уже более 30 компаний подали заявки на конкурс "Нижегородская марка качества"
03 июня 2024 18:58  [376] Порядок реализации проектов КРТ изменился в Нижегородской области
Бизнес

Нижегородские компании приглашают на День поставщика для индустрии гостеприимства

05 июня 2024 10:33  [80] Бизнес

Представители нижегородских предприятий могут принять участие в Дне поставщика по направлению "Индустрия гостеприимства". Мероприятие проводит региональный центр "Мой бизнес" в рамках программы "Кооперация" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Индустрия гостеприимства Нижегородской области стабильно развивается, увеличивается турпоток. Нашим отелям и организациям общепита необходимы новые партнёры-поставщики качественной продукции. Закрыть потребности компаний может нижегородский малый и средний бизнес", – рассказал глава регионального Минпромторга Максим Черкасов.

День поставщика состоится 11 июня в 11:00 на площадке ТТП Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, 31. Участниками могут стать юрлица и ИП, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

В качестве заказчиков приглашены Ассоциация рестораторов Нижегородской области, ООО "ПИР", ООО "Еда и Культура", ООО "Ресторанная франчайзинговая компания", отель "Никитин".

Они готовы закупать продукты питания, униформу для работников отелей и ресторанов, текстиль, постельное бельё, одноразовые тапочки, посуду, кухонное и барное оборудование, мебель для отелей и ресторанов, маркетинговые, полиграфические и рекламные услуги, а также услуги кадровых агентств, клининговых и дизайнерских компаний.

На мероприятии компании-заказчики озвучат требования, которые предъявляют к своим поставщикам. Также потенциальные партнёры смогут пообщаться с заказчиками в формате В2В-переговоров.

Представители регионального Минпрома расскажут о действующих мерах поддержки, в том числе инструментах нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Чтобы стать участником Дня поставщика, необходимо заполнить анкету на портале "Мойбизнес52": https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-industriya-gostepriimstva-/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День поставщика МСП Предприниматели
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph