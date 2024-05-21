Нижегородские компании приглашают на День поставщика для индустрии гостеприимства Бизнес

Представители нижегородских предприятий могут принять участие в Дне поставщика по направлению "Индустрия гостеприимства". Мероприятие проводит региональный центр "Мой бизнес" в рамках программы "Кооперация" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

"Индустрия гостеприимства Нижегородской области стабильно развивается, увеличивается турпоток. Нашим отелям и организациям общепита необходимы новые партнёры-поставщики качественной продукции. Закрыть потребности компаний может нижегородский малый и средний бизнес", – рассказал глава регионального Минпромторга Максим Черкасов.

День поставщика состоится 11 июня в 11:00 на площадке ТТП Нижегородской области по адресу: Нижний Новгород, ул. Нестерова, 31. Участниками могут стать юрлица и ИП, работающие на территории Нижегородской области более одного года в сфере производства товаров, работ и услуг.

В качестве заказчиков приглашены Ассоциация рестораторов Нижегородской области, ООО "ПИР", ООО "Еда и Культура", ООО "Ресторанная франчайзинговая компания", отель "Никитин".

Они готовы закупать продукты питания, униформу для работников отелей и ресторанов, текстиль, постельное бельё, одноразовые тапочки, посуду, кухонное и барное оборудование, мебель для отелей и ресторанов, маркетинговые, полиграфические и рекламные услуги, а также услуги кадровых агентств, клининговых и дизайнерских компаний.

На мероприятии компании-заказчики озвучат требования, которые предъявляют к своим поставщикам. Также потенциальные партнёры смогут пообщаться с заказчиками в формате В2В-переговоров.

Представители регионального Минпрома расскажут о действующих мерах поддержки, в том числе инструментах нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Чтобы стать участником Дня поставщика, необходимо заполнить анкету на портале "Мойбизнес52": https://мойбизнес52.рф/events/den-postavshchika-industriya-gostepriimstva-/.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес", открытом в рамках нацпроекта МСП. На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).