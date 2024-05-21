Улицу Грузинскую в Нижнем Новгороде перекроют в июле из-за ремонта теплотрассы Общество

Фото: vk.com/teploenergonn

Улицу Грузинскую в Нижнем Новгороде частично перекроют из-за ремонта теплотрассы с 1 до 31 июля. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

Движение транспорта будет перекрыто по улице Грузинской в районе дома №48 и дома №15 по улице Ошарской в связи с проведением строительно-монтажных работ на магистральной теплотрассе.

Работы будет проводить АО "Теплоэнерго". На этих участках дороги установят временные дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги.

"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам", - говорится в сообщении.

Напомним, движение по улице Детской в Нижнем Новгороде ограничили из-за прокладки водопровода.