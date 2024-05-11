Улицу Детскую перекроют в Нижнем Новгороде из-за прокладки водопровода до июля

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Улицу Детскую частично перекроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 31 мая до 30 июня. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.
Движение будет закрыто по улице Детской в районе дома №31 по улице Переходникова из-за прокладки водопровода.
Работы будет проводить АО "Нижегородский водоканал". В этом месте будут установлены временные дорожные знаки, ограждающие устройства и информационные аншлаги.
"Объезд зоны проведения работ организуют по прилегающим улицам",- говорится в сообщении.
Напомним, парковку запретили на улицах Горького и Белинского в Нижнем Новгороде с 13 мая.
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