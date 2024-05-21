Уже более 180 тысяч кв. м покрытия нижегородских дорог отремонтировано по нацпроекту БКД Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Комплексный ремонт дорог на улицах Фруктовой и Гужевой в Нижнем Новгороде идет с опережением графика. Ход ремонта на данных участках проверила инспекционная комиссия в составе представителей партактива "Единой России", депутатского корпуса и городской администрации. Работы ведутся в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Дорожная кампания включает в себя не только обновление дорожного полотна, а целый комплекс работ: устройство тротуаров и парковочных карманов, установку дорожных знаков, светофоров, нанесение разметки.

В ходе объезда региональный координатор проекта "Безопасные дороги" партии "Единая Россия", председатель постоянной комиссии городской Думы по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович отметил, что в рамках нацпроекта каждый участок дороги ремонтируется с учетом необходимых нормативов и удобства всех участников дорожного движения – автомобилистов и пешеходов. К примеру, улицы Фруктовую и Гужевую оборудуют полноценными тротуарами, которые ранее там отсутствовали.

"Самые главные контролеры - это жители. Они ежедневно могут оценить и ход работ, и удобства. Именно от них мы получаем обратную связь. Все депутаты партии "Единая Россия" закреплены по объектам, и вместе с администрацией регулярно осуществляем контроль на всем протяжении ремонтной кампании. Выезжаем на объекты, с подрядчиками обсуждаем текущие вопросы и проблемы. Главная задача – чтобы все работы были выполнены качественно и в срок. Кроме того, вся масштабная дорожная кампания находится под личным контролем главы региона и главы города", - сказал Станислав Прокопович подчеркнув, что набранный темп работ дает уверенность в том, что установленные нормативы будут достигнуты.

Генеральный директор МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Андрей Левдиков отметил, что целью дорожной кампании является снижение аварийности на дорогах.

"В паспорте национального проекта по итогам этого года доля дорожной сети, соответствующей нормативному состоянию должна достигнуть 85%", – уточнил он.

По данным ГУММиД, на сегодняшний день на площади уже более 180 тысяч кв. метров выполнено устройство покрытия проезжей части на нижегородских дорогах, вошедших в нацпроект БКД. Дорожники вышли на ремонт 9-ти объектов.

По словам подрядчика, работы на этих объектах на данный момент ведутся с опережением графика.

"На участке дороги по улице Фруктовой от улицы Родионова до улицы Яблоневой будет выполнен ремонт и строительство новых тротуаров, протяженностью более 400 метров. Такая же работа проходит на участке улицы Гужевой от улицы Ошарской до кольца "Лапшиха" – там протяженность пешеходных дорожек составит почти 600 метров. Мы стараемся максимально минимизировать все неудобства для жителей, работаем в ночной период времени. Всегда находим отдельный подход к каждому собственнику жилья на данных улицах", – отметил заместитель гендиректора ООО "Нижавтодорстрой" Михаил Суворов.

Оценил работу по ремонту дорог в Нижнем Новгороде и председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по транспорту и дорожному хозяйству, заместитель секретаря по проектной деятельности НРО партии "Единая Россия" Владимир Солдатенков.

"В этом году нацпроект идет успешно, как и в предыдущие годы. И здесь важны как масштабные проекты по ремонту трасс федерального и регионального значения, так и муниципальные дороги. Сейчас горячая пора для дорожных работ, объемы ремонта растут, этому способствует и реализация национального проекта, и другие программы. Например, губернаторский проект инициативного бюджетирования "Вам решать!". Только в этом году половину выделенных средств, а это 1,2 млрд рублей, направлены именно на дорожный ремонт. Жители Нижнего Новгорода и области сами проявили инициативу и проголосовали именно за это направление", – резюмировал Владимир Солдатенков.

Напомним, более 2 млн кв. м дорожного полотна протяженностью более 153 км было обновлено в Нижнем Новгороде по национальному проекту "Безопасные качественные дороги" за 5 лет. Кроме того, произведено устройство 254,6 км дорожного и тротуарного бортового камня, а также 7,5 км перильных и 4,3 км барьерных ограждений. Нанесено более 263 км дорожной разметки термопластиком.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". По итогам работ регион отмечен на федеральном уровне в числе лидеров по реализации нацпроекта

Ремонт и строительство автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения выделено как одно из приоритетных направлений в работе "Единой России", в ходе подготовки народной программы в партию поступало большое число обращений по этому поводу.