Мэрия через суд намерена снести недостроенную парковку на улице Ванеева Общество

Администрация Нижнего Новгорода намерена снести недостроенную парковку напротив дома №116 по улице Ванеева. Об этом сообщается в материалах на сайте Арбитражного суда региона.

Строительством паркинга занимается ООО "Инвестити".

По данным "Коммерсант-Приволжье", муниципалитет намерен изъять у компании недострой площадью 1,3 тысяч кв. метров и снести недостроенную парковку площадью 6,6 тысяч кв. метров как самовольную постройку.

Строительство парковки со станцией техобслуживания должно было завершиться к 2026 году. Однако срок аренды участка истек 5 февраля 2024 года. Так как договор не продлили, застройщик обязан освободить участок, но работы там продолжаются.

В свою очередь, представители компании "Инвестсити" назвали виновниками срыва сроков строительства парковки местных жителей, которые оспаривали в судах договор аренды и действия застройщика. Арбитражный суд региона 21 мая 2024 года удовлетворил исковое требование администрации и запретил проводить строительные работы на недострое.

Напомним, проект расширения парковки у парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу.