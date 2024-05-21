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Общество

Итоги конкурса детского рисунка подвели в "ТНС энерго НН"

05 июня 2024 16:35  [101] Общество

Гарантирующий поставщик наградил победителей и участников корпоративного конкурса детского рисунка "Энергия большой страны", приуроченного ко Дню защите детей. 

В течение месяца юные художники - дети сотрудников компании от 4 до 14 лет присылали на конкурс свои картины. Участники представили более 20 оригинальных работ по темам: "Семейные ценности", "Родной край глазами детей" и "Электроэнергетика страны". Дети продемонстрировали свой творческий потенциал и развитое воображение, с любовью и душевной теплотой нарисовали членов своей семьи, пейзажи родных сел и городов, а также затронули серьезные вопросы экологии и энергосбережения.

После подведения итогов конкурса все участники и победители получили памятные дипломы. Также для юных гостей были организованы: экскурсия по предприятию, мастер-класс по художественной росписи посуды и сладкие угощения. 

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Теги:
ТНС Энерго
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