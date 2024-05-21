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Общество

"АвтоВАЗ" презентовал гостям ПМЭФ новую LADA Iskra

05 июня 2024 17:12  [40] Общество

Фото: пресс-служба "АвтоВАЗ"

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме новый седан LADA Iskra. Автозавод назвал презентацию мировой премьерой. Об этом сообщил телеканал "360".

Представленный автомобиль исполнен в красном цвете, который в палитре производителя назван "огонь".

Представители компании рассказали, что LADA Iskra – автомобиль сегмента В, который займёт рыночную нишу между LADA Granta и LADA Vesta. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, которые будут оснащены как механической коробкой передач, так и "автоматом".

Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что концептуально новая модель стала символом трудового подвига многотысячной команды компании, которая создала автомобиль в рекордные по меркам мирового автопрома сроки и смогла сделать его технологически независимым.

Так, в ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, и появилось около 400 новых деталей.

Как сообщает РИА "Новости", стоимость новой LADA Iskra в самом бюджетном варианте оценивается в 1-1,2 млн рублей.

Старт производства LADA Iskra намечен на начало 2025 года, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".

Напомним, новые автомобили Volga будут выпускаться на площадке Нижегородского автомобильного кластера.

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Теги:
Автомобили Автопром
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