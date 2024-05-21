"АвтоВАЗ" презентовал гостям ПМЭФ новую LADA Iskra

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Крупнейший российский производитель легковых автомобилей "АвтоВАЗ" показал на Петербургском международном экономическом форуме новый седан LADA Iskra. Автозавод назвал презентацию мировой премьерой. Об этом сообщил телеканал "360".
Представленный автомобиль исполнен в красном цвете, который в палитре производителя назван "огонь".
Представители компании рассказали, что LADA Iskra – автомобиль сегмента В, который займёт рыночную нишу между LADA Granta и LADA Vesta. В линейку войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross, которые будут оснащены как механической коробкой передач, так и "автоматом".
Президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов заявил, что концептуально новая модель стала символом трудового подвига многотысячной команды компании, которая создала автомобиль в рекордные по меркам мирового автопрома сроки и смогла сделать его технологически независимым.
Так, в ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, и появилось около 400 новых деталей.
Как сообщает РИА "Новости", стоимость новой LADA Iskra в самом бюджетном варианте оценивается в 1-1,2 млн рублей.
Старт производства LADA Iskra намечен на начало 2025 года, сообщили в пресс-службе "АвтоВАЗа".Напомним, новые автомобили Volga будут выпускаться на площадке Нижегородского автомобильного кластера.
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