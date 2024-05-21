Новую "Волгу" начнут выпускать в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: сайт правительства Нижегородской области

Новый автомобиль "Волга" в базовой комплектации начнут выпускать на арендованных у Горьковского автомобильного завода мощностях в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

По его словам, в базовой комплектации выпуск автомобиля наладят на мощностях ГАЗа, арендованных АО "Производство легковых автомобилей".

"Завод большой, мощностей предостаточно для выполнения объема того, в котором есть потребность. К осени 2024 года будет уже понятно и по номенклатуре, и по ценам на новый автомобиль", - сказал Мантуров.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 мая прибыл на выставку "ЦИПР-2024" и осмотрел павильон марки VOLGA, после чего поручил организовать локализацию автокомпонентов для этого автомобиля.

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Легковые автомобили ГАЗ "Волга" начали производить в городе Горьком в 1956 году. Всего было выпущено 19 различных моделей автомобиля, производство последней из них - Volga Siber - прекратилось в 2010 году.