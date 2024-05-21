Глеб Никитин представил результаты подготовки к празднованию 225-летия Пушкина в Нижегородской области Общество

Фото: Российская государственная библиотека

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 5 июня принял участие в заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина под руководством вице-премьера Правительства РФ Татьяны Голиковой.

Открывая заседание, Татьяна Голикова отметила, что по поручению председателя Правительства, главы организационного комитета по празднованию 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина Михаила Мишустина необходимо сделать все возможное, чтобы как можно больше людей в мире вспомнили, узнали лучше или узнали впервые великого русского поэта.

"Рассчитываем, что результаты работы оргкомитета не только помогут сохранить память о нашем классике, но и будут способствовать сохранению чистоты и красоты родного языка", - сказала Татьяна Голикова.

В ходе заседания Глеб Никитин представил результаты работы по подготовке к 225-летию Пушкина в Нижегородской области.

"В Болдине находится единственный по-настоящему сохранившийся дом Пушкина. Все осталось таким, каким было при жизни поэта", - рассказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что при подготовке к юбилею за небольшой период удалось аккумулировать все имеющиеся ресурсы, в том числе благодаря многочисленным федеральным программам, конкурсу малых городов и исторических поселений, федеральному плану Минкульта России, нацпроекту "Культура".

"Внушительные средства мы вложили в проект из регионального бюджета. Делаем все возможное, чтобы люди почувствовали перемены к лучшему. Мы поставили цель - комплексно перезапустить это великолепное место, важнейшую точку притяжения для ценителей русской культуры, которая долгое время была незаслуженно обделена вниманием. Сегодня, когда время в пути из Москвы до Большого Болдина сократилось практически до шести часов благодаря федеральной трассе M-12, мы видим в проекте еще больший потенциал и новые точки роста", - сказал глава региона.

Глеб Никитин подчеркнул, что активная подготовка к юбилею началась в 2022 году. Акцент был сделан на обеспечении сервиса и инфраструктуры для посетителей. В частности, в Болдине была благоустроена территория площадью 6,8 гектара - это 3,14 гектара мемориальной территории, прилегающей к Господскому дому, и 3,7 гектара парковой (не мемориальной) территории.

"Кроме того, в рамках субсидии Всероссийского конкурса "Формирование комфортной городской среды" администрация района в 2023-2024 годах выполнила благоустройство территории, прилегающей к музею, - это шесть гектаров. Таким образом, вместе с территориями, находящимися в ведении музея, к юбилею обеспечено комплексное благоустройство центральной зоны Большого Болдина, что позволит проводить яркие мероприятия на совершенно новом уровне", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что большая работа была проведена по реконструкции Дома культуры 1937 года. Реставрационные и ремонтные работы прошли в двух главных мемориальных объектах Болдина - Господском доме и Крепостной конторе, которая не ремонтировалась с 1974 года. Здесь Пушкин останавливался в свои приезды. Также реставрационные работы проведены в двух зданиях Музея сказок. В барском доме усадьбы в селе Львовка, где расположен Музей литературных героев Пушкина, также прошли реставрационные и ремонтные работы. В Господском доме и в Музее сказок обновлены экспозиции.

Глеб Никитин подчеркнул, что обновленные территории и объекты будут использоваться для проведения крупных мероприятий. В частности, в день рождения поэта (6 июня) состоится концерт "Пушкин. Отражения" с участием оркестра "Новая Россия" под руководством Юрия Башмета. Ведущие концерта – Дарья Златопольская и Андрей Малахов. На сцену на берегу пруда выйдут знаменитые артисты, среди которых Константин Хабенский, Евгений Миронов, Марина Неёлова, Ирина Пегова, Наталия Солженицына, Ирина Купченко, Станислав Любшин, Евгений Ткачук, Эмир Кустурица, Пелагея, Полина Агуреева, Лев Зулькарнаев и многие другие.

Зрители также увидят выступления Хора Нижегородского государственного академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина, Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета и Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева. Концерт "Отражения" будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Россия": https://smotrim.ru/brand/70795?utm_source=internal&utm_medium=serp&utm_campaign=serp. Начало трансляции запланировано на 19.30.