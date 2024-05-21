Конкурс на должность главы Канавинского района стартует 6 июня Политика

6 июня стартует конкурс на включение в кадровый резерв главных и высших должностей мэрии Нижнего Новгорода. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что первоочередная задача городной администрации – найти профессионала, который сможет возглавить Канавинский район. Мэр назвал эту работу "сложной, но интересной", поэтому кандидат должен понимать все нюансы управления.

Юрий Шалабаев указал на необходимые требования к будущему главе районной администрации: прежде всего, это высшее образование, желательно, связанное с госуправлением или менеджментом, а также опыт в управлении.

"Канавино – это и ворота города, и центр развития нашего малого бизнеса, и исторические территории – Стрелка, Нижегородская ярмарка. Кроме того, канавинцы – очень активные, инициативные люди, которые душой болеют за родной район. Они помогут новому главе освоиться на рабочем месте, но и он должен быть открыт к общению и совместной работе с жителями", - подчеркнул градоначальник.

Более подробная информация о требованиях размещена на сайте мэрии.

Для участия в первом этапе конкурса необходимо зарегистрироваться на портале "Команда Правительства", заполнить резюме и представить видеопрезентацию. Финалисты будут включены в кадровый резерв мэрии, заявил Юрий Шалабаев.

Напомним, что 16 мая действующий глава администрации Канавинского района Олег Алешин, который возглавлял райадминистрацию с 2020 года, покинул свою должность. Временно исполняющим обязанности главы назначили первого заместителя - Александра Вовненко.