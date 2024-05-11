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Политика

Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин покидает свой пост

16 мая 2024 18:01  [86] Политика

Фото: с сайта пресс-центра ЧМ-2018

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин покидает свою должность. Об этом в своем Тelegram-канале заявил глава города Юрий Шалабаев.

Он уходит с поста главы районной администрации в связи с переходом на другую работу.

"Обязанности главы администрации Канавинского района пока будет исполнять первый заместитель - Александр Вовненко",- сообщил Шалабаев.

Напомним, Олег Алешин возглавил администрацию Канавинского района Нижнего Новгорода в декабре 2020 года, сменив на посту Михаила Шарова, которого уволили со своей должности в связи с утратой доверия.

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Теги:
Канавинский район Отставки
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