Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин покидает свой пост

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Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин покидает свою должность. Об этом в своем Тelegram-канале заявил глава города Юрий Шалабаев.
Он уходит с поста главы районной администрации в связи с переходом на другую работу.
"Обязанности главы администрации Канавинского района пока будет исполнять первый заместитель - Александр Вовненко",- сообщил Шалабаев.
Напомним, Олег Алешин возглавил администрацию Канавинского района Нижнего Новгорода в декабре 2020 года, сменив на посту Михаила Шарова, которого уволили со своей должности в связи с утратой доверия.
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