Глава Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин покидает свой пост Политика

Фото: с сайта пресс-центра ЧМ-2018

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Олег Алешин покидает свою должность. Об этом в своем Тelegram-канале заявил глава города Юрий Шалабаев.

Он уходит с поста главы районной администрации в связи с переходом на другую работу.

"Обязанности главы администрации Канавинского района пока будет исполнять первый заместитель - Александр Вовненко",- сообщил Шалабаев.

Напомним, Олег Алешин возглавил администрацию Канавинского района Нижнего Новгорода в декабре 2020 года, сменив на посту Михаила Шарова, которого уволили со своей должности в связи с утратой доверия.