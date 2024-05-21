Более 100 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев в Кемерове

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В результате столкновения двух трамваев в Кемерове 6 июня пострадали 108 человек, один погиб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своих соцсетях.
ДТП случилось утром на Кузнецком мосту (Логовое шоссе), там столкнулись два трамвая, которые двигались в попутном направлении. У одного из них отказали тормоза. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а областная прокуратура начала проверку.
Всех нуждающихся в помощи отвезли в больницы, некоторым проводят экстренные операции. Один пострадавший скончался в больнице.
60 человек уже выписаны домой, включая 6 подростков. Согласно информации, большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь.
В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как один из трамваев перед ДТП на высокой скорости движется по съезду, на повороте у него открылись двери - и несколько пассажиров выпали прямо на проезжую часть. Чудом никто не попал под колёса автомобилей.
В Кемеровской электротранспортной компании отметили, что попавший в аварию трамвай прошел плановое техническое обслуживание 2 июня. Об этом сообщил телеканал "360".Глава Кемерова Дмитрий Анисимов также заявил, что износ трамваев в городе достигает 90%, их возраст составляет до 40 лет. Напомним, что в Нижнем Новгороде проходит масштабная модернизация электротранспорта, на которую в течение 5 лет будет выделено 50 млрд рублей. Запланировано реконструировать 149 км трамвайных путей. Также будут обновлены 3 депо, построено и модернизировано 15 тяговых подстанций.
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