Более 100 человек пострадали из-за столкновения двух трамваев в Кемерове Происшествия

Фото: Telegram-канал ГИБДД России

В результате столкновения двух трамваев в Кемерове 6 июня пострадали 108 человек, один погиб. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своих соцсетях.

ДТП случилось утром на Кузнецком мосту (Логовое шоссе), там столкнулись два трамвая, которые двигались в попутном направлении. У одного из них отказали тормоза. Следователи завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, а областная прокуратура начала проверку.

Всех нуждающихся в помощи отвезли в больницы, некоторым проводят экстренные операции. Один пострадавший скончался в больнице.

60 человек уже выписаны домой, включая 6 подростков. Согласно информации, большинство пострадавших получили переломы и ушибы, с ними работают травматологи и ортопеды. Всем, кому было необходимо, оказывается психологическая помощь.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как один из трамваев перед ДТП на высокой скорости движется по съезду, на повороте у него открылись двери - и несколько пассажиров выпали прямо на проезжую часть. Чудом никто не попал под колёса автомобилей.

В Кемеровской электротранспортной компании отметили, что попавший в аварию трамвай прошел плановое техническое обслуживание 2 июня. Об этом сообщил телеканал "360".