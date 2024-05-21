Праздничная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода в честь мероприятий БРИКС Общество

Световые композиции появятся на телебашне Нижнего Новгорода накануне встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая пройдет в рамках председательства России в данном международном объединении.

Грани телебашни украсит символика БРИКС. Также на световом панно будут транслироваться флаги стран-участниц, а на медиафасаде пойдет бегущая строка на русском и английском языках: "Нижегородская область приветствует гостей и участников встречи министров иностранных дел стран БРИКС".

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, динамическая подсветка нижегородской телебашни уже не раз становилась запоминающимся сюрпризом для гостей региона.

"Этот жест был удостоен Национальной премии в области протокола и этикета, что еще раз подтверждает наш высокий уровень гостеприимства и внимания к международным партнерам. Специально для представителей из стран БРИКС совместно с нижегородским филиалом РТРС мы подготовили яркую световую инсталляцию, символизирующую важность события и наше особое отношение к зарубежным гостям. Надеемся, что наш жест внимания запомнится нашим гостям", - отметила министр международных и межрегиональных связей региона.

Иллюминация будет работать ежедневно, с 7 по 11 июня с 21.00 до 24.00.

Ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Мауро Виэйра примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде в июне 2024 года.

Напомним, что в Нижегородской области по линии БРИКС в 2024 году запланировано проведение 12 различных мероприятий.