Реверсивное движение введут на мосту Нижегородской ГЭС
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
06 июня 2024 11:45  [38] Праздничная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода в честь мероприятий БРИКС
06 июня 2024 10:47  [247] Площадь Сенную перекроют для замены трамвайных путей на полтора месяца
06 июня 2024 10:22  [111] Птенец редкого белого журавля родился в зоопарке Нижнего Новгорода
06 июня 2024 10:00  [110] Сохранить детское зрение
06 июня 2024 09:30  [119] Пенсионеры со всей Нижегородской области приняли участие в Чемпионате по компьютерному многоборью
06 июня 2024 09:11  [133] Операторов связи штрафуют за срыв сроков подключения к "Антифроду"
06 июня 2024 08:30  [130] Евгений Люлин: "Важно сохранять в чистоте русский язык"
06 июня 2024 08:00  [153] Глеб Никитин: "Одна из важнейших страниц биографии Пушкина связана с Нижегородской областью"
06 июня 2024 07:48  [160] Межфракционный законопроект об отмене ЕГЭ внесут в Госдуму
05 июня 2024 20:06  [308] Глеб Никитин представил результаты подготовки к празднованию 225-летия Пушкина в Нижегородской области
Общество

Праздничная подсветка появится на телебашне Нижнего Новгорода в честь мероприятий БРИКС

06 июня 2024 11:45  [38] Общество

Световые композиции появятся на телебашне Нижнего Новгорода накануне встречи министров иностранных дел стран БРИКС, которая пройдет в рамках председательства России в данном международном объединении.

Грани телебашни украсит символика БРИКС. Также на световом панно будут транслироваться флаги стран-участниц, а на медиафасаде пойдет бегущая строка на русском и английском языках: "Нижегородская область приветствует гостей и участников встречи министров иностранных дел стран БРИКС".

По словам министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, динамическая подсветка нижегородской телебашни уже не раз становилась запоминающимся сюрпризом для гостей региона.

"Этот жест был удостоен Национальной премии в области протокола и этикета, что еще раз подтверждает наш высокий уровень гостеприимства и внимания к международным партнерам. Специально для представителей из стран БРИКС совместно с нижегородским филиалом РТРС мы подготовили яркую световую инсталляцию, символизирующую важность события и наше особое отношение к зарубежным гостям. Надеемся, что наш жест внимания запомнится нашим гостям", - отметила министр международных и межрегиональных связей региона.

Иллюминация будет работать ежедневно, с 7 по 11 июня с 21.00 до 24.00.  

Ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Мауро Виэйра примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде в июне 2024 года.

Напомним, что в Нижегородской области по линии БРИКС в 2024 году запланировано проведение 12 различных мероприятий.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
телебашня
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph