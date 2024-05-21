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Бизнес

МегаФон стал партнером федерального благотворительного проекта Совкомбанка "Технологии добра"

06 июня 2024 13:06  [76] Бизнес

МегаФон и Совкомбанк договорились о партнерстве в рамках платформы «Технологии добра», благотворительного проекта цифровой и инфраструктурной поддержки некоммерческих организаций (НКО). МегаФон выступит телеком-партнером проекта и предоставит через платформу свои услуги благотворительным организациям.

Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан и генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

На сайте проекта (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе.

Реализация проекта позволит организациям-партнерам платформы "Технологии добра" получать услуги МегаФона в области мобильной связи, фиксированного интернета, а также дополнительных цифровых сервисов. На сегодняшний день платформой «Технологии добра» пользуются свыше 250 НКО, специализирующихся на разных сферах благотворительной деятельности.  

Реализация партнерства МегаФона и Совкомбанка в рамках "Технологий добра" предусматривает постоянный обмен информацией между сторонами для подбора оптимальных технологических решений в области связи и создания условий для расширения сотрудничества в других направлениях.  

МегаФон активно участвует в различных благотворительных проектах с момента своего создания. Одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности — помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Так, компания реализует проект "Будущее зависит от тебя» – всероссийские соревнования по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов. В рамках сотрудничества с фондом "Хранители детства" запущен проект "Включайся и будь успешен", который направлен на помощь детям в социализации и осознанном выборе профессии. 

"Платформа "Технологии добра" — это не только благотворительный, но и высокотехнологичный проект, и МегаФон как ведущий оператор мобильной связи будет рад помочь проекту не только за счет предоставления своих сервисов, но и экспертизой в области цифровизации процессов», — отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан на церемонии подписания соглашения.

"Мы рады присоединению к проекту "Технологии добра" одного из крупнейших телеком-операторов России, лидера по покрытию сети и скорости мобильного интернета. Мобильные услуги и цифровые сервисы МегаФона помогут некоммерческим организациям оптимизировать и усовершенствовать свои ежедневные рабочие процессы", — прокомментировал подписание документа генеральный директор ООО "Совкомбанк Технологии" Вячеслав Литовченко.

Фото: Павел Гофман

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