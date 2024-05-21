"ТНС энерго НН" расторгает договор с управляющей компанией Нижнего Новгорода Бизнес

С 1 июля 2024 года гарантирующий поставщик в одностороннем порядке инициирует процедуру расторжения договора энергоснабжения с ТСЖ "ДНС". Это связано с неоднократным нарушением обязательств по оплате за электроэнергию в отношении жилого дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, пл. Свободы, д.7.

Собственники жилых помещений указанного многоквартирного дома с 1 июля 2024 года принимаются "ТНС энерго НН" на прямые расчеты за коммунальную услугу по электроснабжению. Гарантирующий поставщик обращает внимание новых клиентов, что передавать показания счетчика необходимо напрямую в энергосбытовую компанию до 25 числа каждого месяца. Сделать это можно:

- на сайте nn.tns-e.ru;

- в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

- с помощью голосового помощника "Алиса";

- по телефону Единого контактного центра: 8 (831) 440-00-04.

Заключение письменных договоров энергоснабжения между собственниками жилых помещений и "ТНС энерго НН" не требуется – они считаются заключенными на неопределенный срок. Всем владельцам помещений будут открыты лицевые счета для оплаты ресурса.

Узнать дополнительную информацию и получить ответы на вопросы жители многоквартирного дома могут в Центре обслуживания клиентов компании по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б или одним из дистанционных способов:

- на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи "Помощь"/"Написать обращение как частный клиент";

- в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию";

- по телефону Единого контактного центра: 8 (831) 233-09-70 (операторы отвечают с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).