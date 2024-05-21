Новая премия в сфере досуга и туризма появится в России в 2025 году Общество

Фото: ИРГСНО

Уже в следующем году в России будет запущена новая премия в сфере досуга и туризма. Об этом стало известно в ходе ПМЭФ на сессии "Новый российский lifestyle: российское вино", сообщает телеканал "360".

Вручение премии будет проводиться в рамках Петербургского международного экономического форума с 2025 года.

Согласно информации, у премии будет несколько направлений — рестораны, гостиницы, экотуризм, виноделие, спорт. Победители в каждой из номинаций будут получать национальный знак качества "Культово", а также будут отображаться в специальном цифровом приложении "Компас365", посвящённом виноделию в России.

Премия будет проводиться под эгидой Фонда Росконгресс и Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Наши регионы с каждым годом становится все более привлекательными и комфортными для отдыха, появляется много новых проектов", — прокомментировала гендиректор АСИ Светлана Чупшева, отметив, что новая премия поможет регионам и бизнесу обмениваться лучшими практиками.

Напомним, что нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards-2024.