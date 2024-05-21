Нижегородские водоемы включены в новый федеральный проект "Вода России" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Реки Сатис, Саровка, а также Мещерское озеро Нижнего Новгорода включены в новый федеральный проект "Вода России". Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

По словам главы нижегородского Минэкологии, вместе с Федеральным агентством водных ресурсов были определены приоритетные проекты на территории региона.

"Объекты выбраны в связи с высокой антропогенной нагрузкой. Опыт реки Борзовки показал, что необходимо проведение комплексных работ по расчистке и благоустройству. Только в данном случае мы сможем добиться эффективного улучшения экологических условий проживания населения. Также в приоритете для Нижегородской области остаются мероприятия по шести водным объектам, где ранее проводилась предпроектная работа: это расчистка участков русел рек Вьюницы, Хальзовки, Старки (Ковы), Ржавки, Параши и Левинки", - сказал Денис Егоров.

Он также добавил, что Нижегородская область активно и успешно участвует в реализации федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" нацпроекта "Экология".

"В регионе проведена работа по расчистке шести рек - удалению илистых донных отложений, наносов, высшей водной растительности и вывозу их на полигон. Протяженность расчищенных участков рек – 37,3 км, численность населения, для которого были улучшены экологические условия проживания, - более 350 тысяч. В этом году, несмотря на то что проект заканчивается, начата работа по расчистке озера Утиного в Дзержинске", - сказал министр экологии региона.

Ранее сообщалось, что расчистку озера Утиное в Дзержинске завершат в 2025 году.