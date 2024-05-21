Проблему регулирования электросамокатов обсудили в нижегородском Заксобрании Общество

Заседание экспертного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству прошло в нижегородском Заксобрании.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, дискуссия развернулась по теме профилактики и предупреждения ДТП с участием электросамокатов.

По информации Госавтоинспекции, в 2023 году Нижегородская область вошла в пятёрку регионов по наибольшему числу ДТП с электросамокатами. Пик подобных аварий приходится на тёплое время года с апреля до конца сентября. В этом году уже произошло 24 аварии, пострадали 65 человек.

Депутаты получают большое количество обращений от жителей, которые жалуются на отсутствие культуры вождения у "самокатчиков" во дворах жилых домов. Парламентарии также предложили ограничить использование самокатов в туристических зонах, к примеру, на Большой Покровской.

По мнению депутатов, одним из приоритетов сейчас становится борьба с так называемыми "фейковыми" аккаунтами, не позволяющие сразу определить личность водителя самоката. Было высказано мнение о необходимости в установке госномеров на самокаты, чтобы их можно было идентифицировать по камерам наблюдения.

Исходя из личного опыта использования самокатов, многие отметили, что поездка даже на небольшие расстояния может стоить дорого. Это способно спровоцировать людей превышать скорость, чтобы не переплачивать.

"Сегодня мы договорились о дальнейшем сотрудничестве с представителями кикшеринговых компаний. Понимаем, что проблем в сфере регулирования вопросов использования электросамокатов ещё очень много и многие из них требуют законодательных решений. Обязательно используем положительный опыт других городов. Активно будем работать в этом вопросе с молодыми парламентариями, потому что они лучше других понимают суть проблемы, могут дать нам конструктивные предложения", - сообщил по итогам заседания председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного Собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков.

Ранее сообщалось, что МТС Юрент вместе с другими операторами кикшеринга ужесточают ответственность за нарушение ПДД.