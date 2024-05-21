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Культура и отдых

Елена Ямпольская и Глеб Никитин оценили ход реставрации ДК в Большом Болдине

06 июня 2024 20:46  [96] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Советник президента РФ Елена Ямпольская и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 6 июня осмотрели здание Дома культуры, которое построили в 1937 году к 100-летию А. Пушкина и сейчас реставрируют.

"Возродить этот уникальный для музея-заповедника объект крайне важно. Здание в буквальном смысле практически восстанавливают из руин, оно обретает новую жизнь. И станет обновленным культурным пространством с туристическим центром, многофункциональным зрительным залом, выставочным пространством, сервисными зонами для гостей", - сказал Глеб Никитин.

С момента открытия и до 2012 года объект использовался как районный Дом культуры, также в свое время здесь располагались библиотека, музыкальная школа. За долгие годы существования здания не было произведено серьезного капитального ремонта. Учитывая культурно-историческое значение и статус объект культурного наследия регионального значения, а также непосредственную близость ДК к территории музея-заповедника "Болдино", в 2019-2024 годах разработан и реализуется проект реставрации, стоимость которой превышает 226 млн рублей. Уже выполнены ремонт фасада и кровли здания, прокладка инженерных систем, внутренний ремонт, обеспечена гидроизоляция, закуплена мебель и оборудование. В данный момент завершаются работы по благоустройству вокруг здания ДК, проводятся пусконаладочные работы систем. Полномасштабное открытие объекта запланировано на осень 2024 года.

При этом 6 июня, в день проведения праздничных мероприятий, Болдинский ДК уже встречает гостей в рамках образовательной программы российского общества "Знание".

Напомним, что фестиваль "Пушкин без границ" открылся 6 июня в Большом Болдине.

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Теги:
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