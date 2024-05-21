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Культура и отдых

Фестиваль "Пушкин без границ" открылся в Большом Болдине 6 июня

06 июня 2024 18:29  [99] Культура и отдых

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

В музее-заповеднике "Болдино" в день рождения Александра Пушкина стартовала программа Международного фестиваля искусств "Пушкин без границ". Он начался с "Пушкинского дня" и продлится до 9 июня. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

В день рождения поэта в Большом Болдине ежегодно проходят традиционные мероприятия: заупокойная лития по А.С. Пушкину, торжественное открытие Пушкинского дня России и Международного дня русского языка. Почетные гости, российские и зарубежные деятели культуры и науки начали праздник с возложения цветов к памятнику А.С. Пушкину перед Господским домом болдинской усадьбы. Для всех любителей поэзии и прозы у памятника работал "Открытый микрофон", где гости вслух читали любимые произведения поэта.

В рамках фестиваля в музее стартовала акция "Бесплатный входной билет". Такой билет во время этих фестивальных выходных дает право на осмотр музейных объектов без экскурсионного обслуживания. Его можно получить в кассах музея.  

В Доме детского творчества стартовала образовательная программа "Пушкинского лектория", в рамках которой выступили преподаватели русского языка и литературы различных вузов. 

В рамках "Пушкинского лектория" 7 июня пройдет лекция доктора филологических наук, профессора ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ирины Юхновой "Испытания честью, совестью и любовью в судьбе героев Пушкина". Также в этот день запланированы мастер-классы и круглый стол, посвященные наследию великого русского поэта.

С 15 июня в Большом Болдине стартуют "Фестивальные выходные". С 15 июня по 15 сентября они будут проходить на территории музея-заповедника "Болдино". В рамках "выходных" запланированы мастер-классы, концерты, анимация, квесты и спектакли. 

Подробную информацию можно узнать на странице фестиваля "Пушкин без границ" в Вконтакте.

Ранее сообщалось, что церковь Александра Невского на территории усадьбы сына писателя Александра Пушкина в селе Львовка в Большеболдинском районе Нижегородской области отреставрируют в 2025 году.

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Теги:
Большебодинский район культура Праздники
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