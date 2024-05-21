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Общество

Около 14,6% снятых с нижегородцев клещей переносили опасные заболевания

07 июня 2024 09:46  [97] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предоставила данные оперативного мониторинга активности клещей.

На 6 июня зарегистрировано 2580 (+581 за 2 недели) обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 49 районах области. При этом, отметили в ведомстве, количество обратившихся на 34,5% ниже средних многолетних значений в 1,7 раза меньше, чем в прошлом году.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей на территориях сёл и деревень (29% случаев), на садово-огородных участках (28%), в лесу (16%) и на придомовых территориях (11%).

Согласно информации, около 14,6% лабораторно исследованных клещей являлись переносчиками различных заболеваний.

Так, 253 кровососа инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 85 оказались переносчиками анаплазмы, 8 клещей - энцефалита, ещё 8 - эрлихиоза.

Экстренную иммунопрофилактику уже получили 447 детей и 36 взрослых.

В этом году нижегородцы активно прививаются от клещевого энцефалита: прививками охвачено 8416 человек, что составило 131% от плана.

Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов в беседе с телеканалом "360" рассказал про особенности поведения клещей. Так, человек отличается от животных специфическим запахом, который привлекает кровососов. Причём больше подвержены укусам горожане. Также клещей более всего привлекают носители II группы крови.

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Теги:
Здоровье Клещи Роспотребнадзор
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