ФСБ выявила противоправную деятельность двух нижегородских адвокатов. Об этом сообщил в пресс-службе УФСБ по региону.
Согласно материалам дела, двоих юристов подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Как полагает следствие, подозреваемые выступили посредниками при передаче взятки в сумме 3 млн рублей от нижегородки. Данные средства предназначались неустановленным сотрудникам полиции.
Нижегородский райсуд уже отправил обоих подозреваемых под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородской ИК-5 подозревается в получении взятки от осужденного.
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