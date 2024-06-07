ФСБ выявила противоправную деятельность двух нижегородских адвокатов Происшествия

ФСБ выявила противоправную деятельность двух нижегородских адвокатов. Об этом сообщил в пресс-службе УФСБ по региону.

Согласно материалам дела, двоих юристов подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Как полагает следствие, подозреваемые выступили посредниками при передаче взятки в сумме 3 млн рублей от нижегородки. Данные средства предназначались неустановленным сотрудникам полиции.

Нижегородский райсуд уже отправил обоих подозреваемых под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что сотрудник нижегородской ИК-5 подозревается в получении взятки от осужденного.