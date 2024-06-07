Подрядчик почти наполовину завершил благоустройство у ДК химиков в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по благоустройству сквера у ДК химиков в Дзержинске уже выполнены на 45%.

Как сообщили в дзержинской администрации, преобразование общественного пространства проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". При этом сам ДК функционирует в штатном режиме.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, территория преобразится до конца года. Он подчеркнул, что все объекты в зоне благоустройства будут обновлены.

"В 2025 году работы продолжатся уже на бульваре Победы, и Дзержинск обретет комфортный, красивый квартал в центре города", - отметил глава города.

На объекте завершено возведение нижней части подпорной стенки, монтируется основание центрального лестничного пролета и ведется подготовка к укладке тротуарной плитки перед центральным входом во дворец. В сквере отсыпана щебнем и ограничена бордюрным камнем большая часть пешеходных дорожек и аллей.

Подрядчик завершает прокладку сети траншей для монтажа желобов ливневой канализации. Для освещения сквера будет установлено 50 опор с уличными светильниками. Параллельно с благоустройством сквера продолжается ремонт здания Дворца культуры химиков. На эти цели из бюджета Дзержинска выделено 96 млн рублей. Подрядная организация уже выполнила капитальный ремонт кровли на 95% и приступила к фасадным работам.

Ранее сообщалось, что благоустройство дворов по программе ФКГС началось в Дзержинске.