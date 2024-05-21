Благоустройство дворов по программе ФКГС началось в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2024 год начались в Дзержинске.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, уже завершаются работы первой очереди во дворах шести домов на улице Пирогова. По просьбам местных жителей здесь обновили асфальтовое покрытие. В скором времени у подъездов появятся новые скамейки, а также установят новое освещение.

Работы также ведутся на улицах Черняховского и Гастелло.

Дома-участники ФКГС 2024 года, находятся как в историческом центре, так и в спальных районах города. Всего в рамках первой очереди в Дзержинске будет благоустроено 27 дворов. На эти цели выделено более 40 млн рублей.

Всего в Дзержинске по программе ФКГС с 2019 года было благоустроено 10 общественных пространств и 255 дворовых территорий, из них комплексно - 84.

Благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". Благодаря нацпроекту в региону за пять лет было благоустроено около 2 тысяч дворовых территорий и свыше 500 общественных территорий, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде направят более 370 млн рублей.