Частичное перекрытие Мызинского моста для ремонта продлится до июня
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
Итоги голосования по программе ФКГС на 2025 год в регионе
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
22 мая 2024 11:19  [81] Доброволец из Нижнего Новгорода: "Я решил присоединиться к защитникам Отечества"
22 мая 2024 10:53  [107] Благоустройство дворов по программе ФКГС началось в Дзержинске 
22 мая 2024 09:49  [112] Нижегородцы могут стать участниками экоакции "Зов природы"
22 мая 2024 09:24  [138] Сдвоенные "Ласточки" продолжат курсировать из Нижнего Новгорода в Москву
22 мая 2024 09:02  [124] Нижегородская область в рамках "ЦИПР-2024" показала IT-проекты гостям из Республики Беларусь
21 мая 2024 19:23  [390] Нижегородское правительство представило на конференции "ЦИПР" сервис для помощи в переезде и адаптации ИТ-специалистов
21 мая 2024 19:10  [292] Карьерный форум для молодежи проходит в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 18:40  [353] Михаил Мишустин высоко оценил нижегородские ИТ-разработки на конференции "ЦИПР"
21 мая 2024 18:17  [310] Бывшего заместителя главврача в Нижнем Новгороде подозревают в получении взяток
21 мая 2024 18:04  [273] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде выполнили на 60 тысячах кв.м дорог
Общество

Благоустройство дворов по программе ФКГС началось в Дзержинске 

22 мая 2024 10:53  [107] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на 2024 год начались в Дзержинске. 

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, уже завершаются работы первой очереди во дворах шести домов на улице Пирогова. По просьбам местных жителей здесь обновили асфальтовое покрытие. В скором времени у подъездов появятся новые скамейки, а также установят новое освещение.

Работы также ведутся на улицах Черняховского и Гастелло.

Дома-участники ФКГС 2024 года, находятся как в историческом центре, так и в спальных районах города. Всего в рамках первой очереди в Дзержинске будет благоустроено 27 дворов. На эти цели выделено более 40 млн рублей.

Всего в Дзержинске по программе ФКГС с 2019 года было благоустроено 10 общественных пространств и 255 дворовых территорий, из них комплексно - 84.

Благоустройство общественных пространств проходит ежегодно по инициированному президентом России Владимиром Путиным национальному проекту "Жилье и городская среда". Благодаря нацпроекту в региону за пять лет было благоустроено около 2 тысяч дворовых территорий и свыше 500 общественных территорий, реализовано 25 проектов-победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Ранее сообщалось, что в этом году на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде направят более 370 млн рублей. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Нацпроект ФГКС
Поделиться:
Новости по теме
15 мая 2024 17:40  [635] Более 370 млн рублей направят на благоустройство придомовых территорий в Нижнем Новгороде в 2024 году
17 апреля 2024 11:00  [573] Более 2 млн кв.м дорог восстановили за 5 лет в Нижнем Новгороде по нацпроекту
17 апреля 2024 10:32  [808] Ямочный ремонт в Нижнем Новгороде проведут на более 330 участках дорог
15 апреля 2024 13:34  [636] Несколько подземных переходов планируют отремонтировать в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph