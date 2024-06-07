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Политика

Доверенные представители руководства стран БРИКС прибыли в Нижний Новгород

07 июня 2024 18:40  [99] Политика

Фото: МИД.РФ

В Нижний Новгород прибыли доверенные представители руководства стран БРИКС, а также делегации из дружественных стран, пока не входящих в объединение. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

В рамках визита главы представительств стран БРИКС и их заместители сверяют позиции по основным вопросам подготовки к предстоящему мероприятию – встрече министров иностранных дел стран БРИКС.

"Подготовка к встрече глав дипведомств — это значимый шаг в развитии международного сотрудничества. В Нижегородской области всегда ценили дружбу и партнерство. Мы с радостью принимаем у себя представителей иностранных государств и уверены, что наше гостеприимство станет символом теплого отношения между нашими народами. Пусть нынешний визит станет плодотворным диалогом, который принесет новые идеи, создаст прочные связи!", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В преддверии совета министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде проходит третье заседание шерп/су-шерп стран БРИКС в рамках российского председательства в объединении в 2024 году.

В деловую программу визита также внесена региональная составляющая, которая позволила иностранным гостям ознакомиться с Нижним Новгородом и его основными достопримечательностями.

Напомним, что Сергей Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Нижнем Новгороде. 

Нижний Новгород станет местом встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения БРИКС.

Также ранее сообщалось, что глава МИД Бразилии Мауро Виэйра примет участие в совещании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Международное сотрудничество
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