Новые вагоны "МиНиН" планируется выпустить летом на маршруты №6 и7 Общество

Фото: Кира Мишина, photo.pravda-nn.ru

Новые вагоны "МиНиН" планируется выпустить летом на маршруты №6 и7 в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ООО "Экологические проекты".

По данным оператора городского электротранспорта, запуск новых трамваев будет возможен после проведения благоустройства на прилегающей территории.

Ранее сообщалось, что благоустройство на сормовском "трамвайном кольце" от Вари до улицы Культуры планируется выполнить до конца июня.

Ранее сообщалось, что трамвай №5 вернется на маршрут в Нижнем Новгороде с 6 июня.

Также ранее сообщалось, что в начале марта 2024 года завершилась реконструкция трамвайных путей на Сормовском кольце в Нижнем Новгороде.