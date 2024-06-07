Лучших дворников 2024 года наградили в Нижнем Новгороде
Пять нижегородских вузов вошли в ТОП предметных рейтингов страны
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2024 14:32  [83] Световое шоу в честь БРИКС увидят жители и гости Нижнего Новгорода
09 июня 2024 13:04  [123] Новые вагоны "МиНиН" планируется выпустить летом на маршруты №6 и7
09 июня 2024 10:24  [164] Игорь Зотов: "Туризм для Нижегородской области – это драйвер и двигатель стратегии регионального развития"
08 июня 2024 17:38  [309] Улицу Генкиной перекроют в Нижнем Новгороде до середины июля
08 июня 2024 15:36  [570] Довоенный дом изымают для сноса на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде
08 июня 2024 12:25  [340] Больного корью выявили в ЖК "Анкудиновский парк" в Нижегородской области
08 июня 2024 11:27  [438] Режим повышенной готовности ввели у гостиницы "Ибис" в центре Нижнего Новгорода
08 июня 2024 10:57  [580] Андрей Малахов из Арзамаса обратился к руководству РЖД из-за задержки поездов
08 июня 2024 09:45  [318] Евгений Люлин: "Каждый день идёт четкая и слаженная работа по предоставлению социальных услуг"
08 июня 2024 09:15  [312] Глеб Никитин: "Развитию социальной сферы особое внимание уделяет президент Владимир Путин"
Общество

Световое шоу в честь БРИКС увидят жители и гости Нижнего Новгорода

09 июня 2024 14:32  [83] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы и гости города смогут увидеть световое шоу, посвященное проведению мероприятий БРИКС в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 3D-мэппинг покажут на Нижегородском кремле и академии "Маяк".

Напомним, что мероприятия БРИКС - важнейшие события в сфере экономики, бизнеса и международных отношений, призванные укрепить партнерские связи между государствами-участниками. 

Световое шоу раскроет культурные и исторические традиции города, подчеркнет значимость и размах международных мероприятий, который Нижний Новгород принимает у себя в гостях.

Сложный, детально прорисованный мэппинг откроется необычной сценой: на Дмитриевскую башню кремля и стену на участке между Тайницкой и Часовой башнями будут транслироваться аутентичные образы, выполненные в стилистике зодчества, декораций старинной русской сказки. Символ Нижнего Новгорода – олень – предстанет в образе детской резной игрушки. На фасаде кремлевской стены возникнет панорама - деревянный город с избушками, мельницами и дворами – собирательный образ гостеприимной и богатой традициями России.

После этого на стене и башнях появятся образы, относящиеся уже к настоящему - флаги всех стран, принимающих участие в масштабном событии, и фирменный паттерн БРИКС, выполненный в 3D.

На здании академии "Маяк" будет представлено аудиовизуальное шоу от компании dreamlaser, студий Bestereo° и Radugadesign. Ранее работы студий были представлены на фестивале Intervals.

Световую инсталляцию можно будет увидеть с площади Минина и Пожарского и с Нижневолжской набережной с 21.00 9 июня до 2.00 10 июня, с 21.00 10 июня до 2.00 11 июня, и с 21.00 11 июня до 2.00 12 июня.

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БРИКС Международное сотрудничество
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
07 июня 2024 13:34Юбилейные мероприятия в честь А.С.Пушкина в Большом Болдине
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph