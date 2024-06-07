Световое шоу в честь БРИКС увидят жители и гости Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы и гости города смогут увидеть световое шоу, посвященное проведению мероприятий БРИКС в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 3D-мэппинг покажут на Нижегородском кремле и академии "Маяк".

Напомним, что мероприятия БРИКС - важнейшие события в сфере экономики, бизнеса и международных отношений, призванные укрепить партнерские связи между государствами-участниками.

Световое шоу раскроет культурные и исторические традиции города, подчеркнет значимость и размах международных мероприятий, который Нижний Новгород принимает у себя в гостях.

Сложный, детально прорисованный мэппинг откроется необычной сценой: на Дмитриевскую башню кремля и стену на участке между Тайницкой и Часовой башнями будут транслироваться аутентичные образы, выполненные в стилистике зодчества, декораций старинной русской сказки. Символ Нижнего Новгорода – олень – предстанет в образе детской резной игрушки. На фасаде кремлевской стены возникнет панорама - деревянный город с избушками, мельницами и дворами – собирательный образ гостеприимной и богатой традициями России.

После этого на стене и башнях появятся образы, относящиеся уже к настоящему - флаги всех стран, принимающих участие в масштабном событии, и фирменный паттерн БРИКС, выполненный в 3D.

На здании академии "Маяк" будет представлено аудиовизуальное шоу от компании dreamlaser, студий Bestereo° и Radugadesign. Ранее работы студий были представлены на фестивале Intervals.

Световую инсталляцию можно будет увидеть с площади Минина и Пожарского и с Нижневолжской набережной с 21.00 9 июня до 2.00 10 июня, с 21.00 10 июня до 2.00 11 июня, и с 21.00 11 июня до 2.00 12 июня.