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Политика

Глеб Никитин представил Сергею Лаврову опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области

10 июня 2024 07:10  [63] Политика

Фото: Сергей Досталев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 9 июня прибыл в Нижний Новгород.

Губернатор Глеб Никитин в ходе рабочей встречи представил главе МИД РФ опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области.

Глава области подчеркнул важность сотрудничества со странами БРИКС и поблагодарил за поддержку региона как площадки для проведения значимых международных мероприятий.

"БРИКС для нашего региона – одно из важнейших направлений международного сотрудничества. Взаимодействие со странами сообщества обеспечивает около 30 процентов товарооборота Нижегородской области. Также среди иностранных студентов, обучающихся в нижегородских вузах, почти треть представляют страны БРИКС - примерно 1700 человек. Мы разработали трехлетнюю комплексную программу по сотрудничеству со странами сообщества, и со следующего года планируем ее усилить новыми интересными мероприятиями. Однако, помимо БРИКС, мы уделяем особое внимание сотрудничеству со странами ШОС, СНГ, ЕАЭС, Латинской Америки, Африки и Арабского мира в соответствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации", - отметил Глеб Никитин.

Также во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Затем Глеб Никитин представил Сергею Лаврову достопримечательности Нижегородского кремля. Также министр посетили представительство МИД России в Нижнем Новгороде, где осмотрел выставку картин художницы Наталии Панковой.

Напомним, что делегация из Белоруссии прибыла в Нижний Новгород для участия во встрече глав МИД БРИКС.

Также сообщалось, что в Нижний Новгород прибыли доверенные представители руководства стран БРИКС, а также делегации из дружественных стран, пока не входящих в объединение.

 

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Теги:
БРИКС Глеб Никитин Сергей Лавров
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