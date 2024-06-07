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Спорт

Кубок дружбы народов стран БРИКС по футболу прошел в Нижнем Новгороде

10 июня 2024 08:48  [75] Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кубок дружбы народов стран БРИКС по футболу в Нижнем Новгороде накануне встречи глава МИД БРИКС.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в спортивном мероприятии приняли участие шесть сборных команд (России, Китая, Индии, Ирана, стран Латинской Америки и Африки) из ведущих вузов Нижегородской области.  

Мероприятие открыл заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Футбол, объединяющий мир, - это замечательно. Здорово, что правительство Нижегородской области и нижегородские вузы предоставили такую возможность. Желаю вам успехов, восхождения на все возможные пьедесталы, и чтобы у вас остались самые лучшие впечатления, воспоминания о вашей жизни в России, в прекрасном Нижнем Новгороде", - сказал Сергей Рябков.

Важность мероприятия также отметила министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева.

"Сегодня страны БРИКС - это не просто наши стратегические партнеры, это настоящие друзья, с которыми мы строим мосты взаимопонимания и сотрудничества. Мы взаимодействуем со странами БРИКС по самым разным направлениям, но совместный футбольный турнир в преддверии встречи министров иностранных дел — особенное  событие, которое символизирует единение, дружбу и стремление к общему процветанию",  -отметила Ольга Гусева.

Третье место заняла сборной Ирана, серебряные призеры - сборная стран Африки. Победителем в Кубке дружбы народов стран БРИКС стала сборная России. Награды всем участникам вручил министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло. 

Напомним, что Нижний Новгород станет местом встречи министров иностранных дел стран-участниц объединения БРИКС.

 

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Теги:
БРИКС Футбол
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