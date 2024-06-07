Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня Политика

Фото: brics-russia2024.ru

Встреча министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС, пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня. Об этом сообщает МИД РФ.

В ходе заседания планируется обмен мнениями по актуальным сюжетам глобальной повестки дня, в том числе в контексте совместных усилий по укреплению подлинной многосторонности в международных отношениях. Министры обсудят актуальные региональные сюжеты, взаимодействие государств БРИКС в рамках объединения и на других площадках.

Будут рассмотрены перспективы многопланового сотрудничества в год председательства Российской Федерации в БРИКС по трем магистральным направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, гуманитарные связи.

Особое внимание будет уделено выполнению поручения лидеров государств, зафиксированного в декларации Йоханнесбургского саммита БРИКС (август 2023 года) – выработке модальностей новой категории "государств-партнеров" объединения в рамках подготовки к саммиту в Казани в октябре 2024 года.

В рамках совещания также пройдет расширенная сессия с участием глав внешнеполитических ведомств государств-единомышленников, представляющих региональные форматы взаимодействия, такие как ШОС, АСЕАН, Ассоциация регионального сотрудничества прибрежных стран Индийского океана, Африканский союз, Лига арабских государств и других. В ходе встречи будут подробно рассмотрены ключевые аспекты формирования более справедливого миропорядка, а также роль стран Глобального Юга и Востока в этих процессах. Основная задача – коллективный поиск ответов на общие вызовы, стоящие перед международным сообществом в целях обеспечения равной безопасности, устойчивого развития и долгосрочного экономического роста.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров вечером 9 июня прибыл в Нижний Новгород, а губернатор Глеб Никитин в ходе рабочей встречи представил главе МИД РФ опыт развития международного сотрудничества Нижегородской области.