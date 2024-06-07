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Общество

Около 140 тысяч детей отдохнут летом в Нижегородской области

10 июня 2024 10:24  [54] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Более 140 тысяч детей смогут отдохнуть в летних лагерях Нижегородской области в 2024 году.

На заседании региональной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей члены нижегородского правительства обсудили старт летней оздоровительной компании.

Председатель комиссии, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин напомнил, что по итогам прошлого года регион был признан победителем Всероссийского смотра-конкурса в сфере детского отдыха в Приволжском федеральном округе.

"Нижегородская область должна и дальше удерживать эту высокую планку. Приоритеты нашей работы по организации летнего детского отдыха – доступность, безопасность и воспитание. Важно позаботиться и о досуге ребят. В этих целях будем обязательно использовать возможности нижегородских объектов культуры, спорта и образования", – подчеркнул Андрей Чечерин.

По словам министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова, к летнему сезону в Нижегородской области увеличено количество тематических смен и мест в пришкольных лагерях. В 11 муниципальных и городских округах летние пришкольные лагеря будут работать в две и более смены.

Министр молодежной политики региона Светлана Ануфриева рассказала, что в детских лагерях запланированы мероприятия в рамках Дней Российского движения детей и молодежи "Движение Первых", "Орлята России", мероприятия, приуроченные к Году семьи, а также посвященные памятным датам России и Нижегородской области.

Нижегородские медики осуществляют контроль за оснащением оздоровительных лагерей обязательным медицинским оборудованием и лекарственными препаратами. Для работы в летний период специальное обучение и инструктаж прошли свыше 150 работников системы здравоохранения. Особое внимание при обучении уделялось соблюдению профилактических требований летних оздоровительных учреждений, а также работе с детьми, столкнувшимися с острыми инфекционными заболеваниями.

Ранее сообщалось, что образовательный проект "Движения первых" проведут в нижегородских детских лагерях.

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Теги:
Детские лагеря Образование
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