Сергей Лавров открыл совещание глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде Политика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыл совещание глав МИД объединения БРИКС в Нижнем Новгороде.

В своем вступительном слове глава внешнеполитического ведомства РФ, в частности, подчеркнул, что ведется активная работа над выполнением решений Йоханнесбургского саммита прошлого года - в части совершенствования международной валютно-финансовой системы и разработки платформы для расчетов национальными валютами при взаимной торговле.

"В соответствии с поручением лидеров на саммите, особое внимание уделяем согласованию модальностей учреждения категорий государств-партнеров и объединений. Повестка у нас обширная, на ней стоят вопросы, которые будут напрямую влиять на будущее мироустройство и формирование его справедливых основ", - сказал Сергей Лавров.

Напомним, что встреча министров иностранных дел стран, входящих в объединение БРИКС, пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня.