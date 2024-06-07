Более 200 профилактических рейдов провели с начала лета на нижегородских водоемах Общество

Фото: Управление по ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области

С началом купального сезона Управление по ГО, ЧС и ПБ Нижегородской области начало профилактическую работу с населением в традиционных местах отдыха и купания. Как сообщает пресс-служба управления, для этих целей органы местного самоуправления региона сформировали 163 группы.

В общей сложности с начала летнего сезона было совершено 213 выездов, организовано 54 схода с участием жителей, а также проведено более 350 разъяснительных бесед и распространено свыше 1 200 агитационных материалов.

Профилактические выезды и патрулирования проводят представители муниципальных образований совместно с ГИМС ГУ МЧС, аварийно-спасательными отрядами, рыбинспекцией и транспортной полицией.

Кроме того, занятия проходят в образовательных и детских оздоровительных учреждениях. Ребятам рассказывают правила поведения на водных объектах. С начала текущего года провели 147 таких занятий, которые посетили около 5 тысяч человек. Также на нижегородских водоемах провели 872 патрулирования,в рамках которых выявили 35 административных правонарушений.

Напомним, статьей 2.12 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах предусмотрены штрафы. Их суммы варьируются от 1 до 3 тысяч рублей. Полномочиями составлять протоколы по данной статье наделены должностные лица органов местного самоуправления.

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