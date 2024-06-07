Запрещенную к ввозу продукцию изъяли в аэропорту Нижнего Новгорода Общество

Фото: пресс- служба Управления Россельхознадзора по НО и РМЭ

Запрещенную к ввозу продукцию изъяли и уничтожили в аэропорту Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по НО и РМЭ, с 1 по 31 мая текущего года сотрудники отдела фитосанитарного надзора, семенного контроля, надзора за качеством зерна и надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами Управления выявили 8 случаев ввоза на территорию России в ручной клади и багаже пассажиров из Узбекистана подкарантинной продукции в количестве, которое превышают разрешенную норму.

Запрещенные к ввозу фрукты, сухофрукты, орехи, в общей массе около 18 кг были изъяты и уничтожены на специальном оборудовании аэропорта.

Управление напоминает, что с 16 апреля 2012 года действуют ограничения, согласно которым в ручной клади и багаже пассажиров запрещен ввоз из Республики Узбекистан всей растительной продукции. Исключение составляют свежие овощи, фрукты, сухофрукты, орехи общим весом не более 5 кг.

Ранее сообщалось, что около 40 тонн заражённых томатов пытались ввезти в Нижегородскую область.