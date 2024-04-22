Около 40 тонн зараженных томатов пытались ввезти в Нижегородскую область Общество

Нижегородская испытательная лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", в результате лабораторных исследований, в 2024 году не дала разрешение на ввоз в регион около 40 тонн зараженной подкарантинной продукции.

Как сообщает пресс-служба лаборатории, вирус коричневой морщинистости плодов томата обнаружен в трех партиях свежих томатов из Турции. Это подтверждают заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.

Отмечается, что вирус коричневой морщинистости плодов томата являет карантинным для России. Завозить продовольствие, зараженное этим вирусом запрещается. Товар который запретили к ввозу, собственник решил вернуть отправителю.

Напомним, что сливочное масло с плесенью обнаружено в учебном заведении Балахны.

Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла b фальсификат творога выявлены в нижегородских больницах.

Также, сообщалось, что яйца с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области