В кремле и парках Нижнего Новгорода ввели запрет на электросамокаты
Новые речные маршруты до Ульяновска и Дзержинска запустят в этом году
Территорию вдоль реки Параши в Сормове благоустроят этим летом
Фуникулёр у стен Нижегородского кремля запустят в мае
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
24 апреля 2024 16:22  [90] Лучшего классного руководителя года назвали в Нижнем Новгороде 
24 апреля 2024 15:54  [112] Проезды Анкудиновского шоссе перекроют 25-27 апреля из-за соревнований по бегу
24 апреля 2024 15:43  [109] Российские спецслужбы планируют взять под контроль сферу расчетов в криптовалюте
24 апреля 2024 15:32  [111] Около 40 тонн зараженных томатов пытались ввезти в Нижегородскую область
24 апреля 2024 15:11  [123] Сотрудники регионального Минлесхоза собрали около 10 тысяч кладок шелкопряда в Балахне
24 апреля 2024 14:32  [137] Более 7 500 человек стали участниками акций проекта "800 добрых дел"
24 апреля 2024 14:04  [142] Движение у Дворца спорта на Гагарина закроют из-за концерта 25 апреля
24 апреля 2024 13:38  [140] Около 25 тысяч нижегородцев приняли участие в федеральном проекте "Профессионалитет"
24 апреля 2024 13:19  [148] Нижегородский сводный отряд "Молодой Гвардии" и "Волонтерской роты" посетил с гуманитарной миссией ДНР
24 апреля 2024 12:52  [130] Стратсессия АСИ по социальным проектам ПФО прошла в Нижнем Новгороде
Общество

Около 40 тонн зараженных томатов пытались ввезти в Нижегородскую область

24 апреля 2024 15:32  [111] Общество

Нижегородская испытательная лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ", в результате лабораторных исследований, в 2024 году не дала разрешение на ввоз в регион около 40 тонн зараженной подкарантинной продукции.

Как сообщает пресс-служба лаборатории, вирус коричневой морщинистости плодов томата обнаружен в трех партиях свежих томатов из Турции. Это подтверждают заключения о карантинном фитосанитарном состоянии продукции.

Отмечается, что вирус коричневой морщинистости плодов томата являет карантинным для России. Завозить продовольствие, зараженное этим вирусом запрещается.  Товар который запретили к ввозу, собственник решил вернуть отправителю.

Напомним, что сливочное масло с плесенью обнаружено в учебном заведении Балахны.

Ранее сообщалось, что фальсификат сливочного масла b фальсификат творога выявлены в нижегородских больницах.

Также, сообщалось, что яйца с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
23 апреля 2024 12:07  [312] Сливочное масло с плесенью обнаружено в учебном заведении Балахны
04 апреля 2024 17:09  [816] Фальсификат творога выявлен в больнице Нижегородской области
07 марта 2024 16:58  [1118] Фальсификат сливочного масла выявлен в одной из больниц в Нижнем Новгороде
26 февраля 2024 12:07  [757] Фальсификат сливочного масла поставлялся в Нижегородскую область из Московской
22 января 2024 12:20  [750] Яйца с антибиотиками обнаружили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Библионочь в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
22 апреля 2024 15:16"Библионочь" в Нижегородской областной библиотеке имени В.И.Ленина
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph