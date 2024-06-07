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Культура и отдых

Передвижной автоклуб начал свою работу в Вознесенском муниципальном округе

10 июня 2024 19:07  [75] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Вознесенском муниципальном округе Нижегородской области начал свою работу автоклуб. Как сообщает региональное министерство культуры, специализированный автомобиль был приобретен за более 8,6 млн рублей на средства федерального бюджета в рамках нацпроекта "Культура". 

Многофункциональный культурный передвижной центр будет действовать при Вознесенском районном доме культуры. Автоклуб выполнен на базе среднетоннажного грузового автомобиля с фургоном. Машина оборудована трансформируемой сценой, светом, звуком, проектором, а также вешалками для костюмов, скамьями для зрителей. Кроме того, автомобиль оснащен электрогенератором, который позволит выступать даже там, где нет точек доступа к электросети.

Это уже третий автоклуб в Нижегородской области. В 2022 году передвижные центры появились в Сокольском и Павлове. В прошлом году сотрудники передвижного автоклуба совершили 186 выездов, а их мероприятия посетили более 9 тысяч человек.

В настоящее время в Вознесенском округе насчитывается почти 60 населенных пунктов, которые отдалены от центра на расстояние более 25 км. Только в 17 из них работают учреждения клубного типа. Выездные мероприятия в округе проводит не только районный дом культуры, но и детская школа искусств, Центр народных ремесел, Централизованная библиотечная система, историко-краеведческий музей.

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Ранее сообщалось, что в Линдовской школе искусств в рамках нацпроекта начался ##604218#капремонт##.

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Теги:
культура Нацпроект
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