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Культура и отдых

Капремонт по нацпроекту начался в Линдовской школе искусств

03 мая 2024 18:40  [81] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области в рамках нацпроекта "Культура" начались ремонтные работы в детской школе искусств села Линда городского округа город Бор. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

На проведение капремонта культурного учреждения в этом году будет направлено более 23,5 млн рублей, из них более 16,9 млн рублей – из федерального бюджета.

"Здание давно нуждалось в ремонте, и вот работы начались. В Линдовской школе искусств занимается около 150 ребят. По предпрофессиональным программам они обучаются игре на фортепиано, скрипке, гитаре, духовых инструментах, а также хоровому пению и живописи. Также здесь работают по программе дополнительного образования "Искусство театра". Среди преподавателей – много выпускников нашего Нижегородского музыкального училища имени Балакирева. Прямо сейчас идет прием заявлений для поступающих в первый класс – подать их можно до 15 мая. А мы постараемся создать для ребят наилучшие условия обучения", - отметила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Сейчас идут работы по утеплению и покраске фасада здания, начались внутренние работы, в том числе монтаж системы отопления. Ход капитального ремонта проверил глава Бора Алексей Боровский.

"В школе искусств будут заменены системы отопления, вентиляции, частично – электрика. В помещениях учреждения будут обновлены стены, потолки, полы, меняем и внешний вид самого здания – фасад. Кроме того, с коллегами осмотрели прилегающую территорию, здесь расположены две спортивные площадки, которые также нуждаются в особом внимании. Поручил подготовить соответствующие предложения", - рассказал Алексей Боровский.

В рамках муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Бор" из местного бюджета выделено около 9 млн рублей на ремонт кровли и другие виды работ.

Напомним, что нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

Ранее сообщалось, что Центр культурного развития и детсад построили в Арзамасе.

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Теги:
Борский г.о. культура Нацпроект
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