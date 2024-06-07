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Общество

Нижегородцы могут принять участие в обсуждении наименований безымянных скверов

10 июня 2024 19:23  [69] Общество

Фото: Яндекс.Карты

В Нижнем Новгороде стартовал проект "Название - к месту", который инициировала Общественная палата.

Как отметили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики, глава города поставил задачу поддерживать инициативы активных нижегородцев, которые были бы полезны для города и горожан.

В этом году Общественная палата Нижнего Новгорода предложила несколько проектов, один из которых - про наименование безымянных городских пространств. Он позволит популяризировать историю города и его выдающихся жителей, а также известные события.

Член Общественной палаты, журналист Андрей Вовк подчеркнул, что проект не предполагает переименований, а только присвоение имён небольшим городским территориям, которые не имеют названий.

"Почему бы им не присвоить имена известных нижегородцев или событий, которые происходили в Нижнем Новгороде? Например, можно увековечить имена фотографов Андрея Карелина, Максима Дмитриева. Мы соберём предложения, потом будет народное голосование, и уже от Общественной палаты затем мы внесём предложения в городскую Думу", – рассказал Вовк.

Внести свои предложения можно на сайте названиекместу.рф до 2 августа включительно. После этого пройдёт народное голосование, а в октябре будут выбраны самые популярные названия, которые будут рекомендованы к наименованию безымянных территорий.

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Теги:
История Общественная палата Сквер
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