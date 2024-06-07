Роспотребнадзор предупредил о подъёме заболеваемости коронавирусом этой осенью Общество

Эксперты прогнозируют очередной подъём заболеваемости коронавирусом в начале этой осени. Об этом на полях ПМЭФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА Новости.

Она отметила, что пока особых рисков для россиян не отмечается, основная задача - вовремя обеспечить все необходимые мероприятия.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что коронавирус стал сезонным заболеванием.

Также Анна Попова рекомендовала россиянам в период летних отпусков вести себя очень аккуратно в части соблюдения элементарных правил гигиены.

Напомним, на территории России выявлен новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT. Для него, как и для "омикрона", характерны кашель, высокая температура, головная боль, слабость, потеря вкуса или обоняния.

Ранее телеканал "360" сообщал, что по оценке вирусологов, штамм коронавируса FLiRT очень заразен, но характеризуется низкой смертностью.

Напомним также, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.