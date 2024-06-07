Стоимость шенгена для россиян выросла до 90 евро с 11 июня Общество

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С 11 июня визовый сбор при получении шенгенской визы повысили c 80 до 90 евро для взрослых и c 40 до 45 евро для детей. Это связано со вступлением в силу решения Еврокомиссии об индексации взносов с учётом инфляции в 2020–2023 годах.

Как сообщает РБК, соответствующее решение Европейская комиссия приняла в марте.

В шенгенскую зону, напомним, входят Норвегия, Исландия, Швейцария и большинство стран Евросоюза. В 2024 году к ним также присоединились Болгария и Румыния - эти страны начали принимать документы россиян на оформление туристических виз сроком три месяца.

По информации телеканала "360", в 2023 году россияне подали 520 тысяч заявлений на получение шенгенской визы, и в каждом десятом случае последовал отказ - чаще всего в Мальте, Эстонии и Швеции. Отмечается, что за четыре года доля отказов увеличилась в 13 раз.

Напомним, что с 29 мая российским туристам запретили въезд в Норвегию. Речь идёт, в первую очередь, о единственном автомобильном пункте пропуска на норвежско-российской границе Стурскуг (Борисоглебск).