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Общество

Российским туристам запретят въезд в Норвегию с 29 мая

23 мая 2024 13:35  [51] Общество

Власти Норвегии ввели дополнительные ограничения на въезд россиян. С 29 мая 2024 года граждан РФ, которые хотят пересечь границу в качестве туристов или с другими несущественными целями, в страну не пустит местная полиция. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на соответствующее заявление норвежских властей.

Речь идёт, в первую очередь, о единственном автомобильном пункте пропуска на норвежско-российской границе Стурскуг (Борисоглебск).

Согласно информации, весной 2022 года правительство ограничило выдачу туристических виз для россиян. Теперь эти правила ещё более ужесточаются.

В документе указано, что ограничение распространяется и на тех, у кого есть визы, полученные до весны 2022 года, и на обладателей виз, выданных другими странами Шенгенского соглашения.

При этом исключение могут сделать для россиян, которые едут к близким родственникам или с целью работы и учёбы в Норвегии или Шенгенской зоне.

Данное решение в министерстве юстиции и общественной безопасности Норвегии объяснили желанием поддержать союзников и партнёров, которые вводят ограничения из-за украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Болгария частично присоединилась к Шенгенской зоне и прекратила оформление национальных виз. Теперь россияне смогут получить шенгенские визы.

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Теги:
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